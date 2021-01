Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Festnahme nach Diebstahl von Zigarettenautomat ++ Tostedt - Einbrecher auf Balkon ++ Buchholz - Auffahrunfall

Neu Wulmstorf (ots)

Festnahme nach Diebstahl von Zigarettenautomat

Heute (20.1.2021), gegen 2:50 Uhr wählten Anwohner der Straße Am Bach den Polizeinotruf. Sie hatten zwei Männer bemerkt, die sich an einem Zigarettenautomaten auf dem Gelände einer Minigolfanlage zu schaffen machten. Die Täter bauten den kompletten Automaten ab und warfen Ihnen einen Kleintransporter, mit dem sie den Tatort verließen.

Sofort nach Eingang des Notrufes wurden mehrere Streifenwagen, auch vom benachbarten Polizeikommissariat in Buxtehude, nach Neu Wulmstorf entsandt. Noch in der Nähe des Tatortes konnten Beamte den Kleintransporter stoppen. Die beiden Insassen, ein 44-jähriger Hamburger und ein 38-Jähriger ohne festen Wohnsitz, wurden vorläufig festgenommen.

Im Fahrzeug fanden die Beamten neben dem entwendeten Zigarettenautomaten das entsprechende Werkzeug. Der Transporter wurde beschlagnahmt.

Da der 44-jährige Fahrzeugführer offenbar unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun zusätzlich zum schweren Diebstahl auch wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss ermittelt.

Tostedt - Einbrecher auf Balkon

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen (19.1.2021) versucht, in eine Hochparterrewohnung an der Poststraße einzubrechen. Gegen 2:00 Uhr bemerkte die Bewohnerin verdächtige Geräusche auf ihrem Balkon und entdeckte dort den mutmaßlichen Einbrecher. Der Unbekannte sprang zurück in den Vorgarten und flüchtete in die Dunkelheit. Zu einem Schaden kam es nicht.

Buchholz - Auffahrunfall

Auf der Bremer Straße kam es am Dienstag (19.1.2021) zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 44-jähriger Mann, der in Richtung Sprötze auf der Bremer Straße unterwegs war, wollte gegen 18:10 Uhr nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Hierzu bremste er seinen Wagen ab. Die hinter ihm fahrende 53-jährige Frau stoppte ebenfalls. Eine dahinter fahrende 19-Jährige bemerkte dies jedoch zu spät. Sie fuhr mit ihrem Ford auf den Citroën der 53-Jährigen auf. Dieser wurde auf den davor stehenden VW des 44-Jährigen geschoben. Alle drei beteiligten wurden leicht verletzt.

