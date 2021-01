Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Raub auf Pizzaboten ++ Winsen/Luhdorf - Zusammenstoß an der Einmündung

Winsen (ots)

Zeugensuche nach Raub auf Pizzaboten

Am Sonntag (17.01.2021), gegen 00:10 Uhr, kam es im Wikingerweg zu einem Raub auf einen Pizzaboten. Der 27-jährige Mann hatte gerade eine Lieferung getätigt und war dabei, die Transportkiste wieder auf dem Beifahrersitz seines Wagens zu verstauen, als er plötzlich von einem Unbekannten an den Schultern zurückgerissen und gegen den Pkw geschubst wurde. Der Täter griff in den Wagen und nahm Geldbörse mit dem Wechselgeld sowie den Fahrzeugschlüssel an sich und lief davon.

Der 27-Jährige blieb äußerlich unverletzt und alarmierte die Polizei. Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Täter flüchten.

Er wird folgt beschrieben:

- männlich, südeuropäisches Erscheinungsbild

- kurze, dunkle Haare und Vollbart

- ca. 170 cm groß

- bekleidet mit dunkler Hose und dunkelgrüner Winterjacke mit Kapuze und Fellkragen

Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

Winsen/Luhdorf - Zusammenstoß an der Einmündung

Auf der L 234, in Höhe des Abzweigers der L215, kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Eine 86-jährige Frau, die mit ihrem Opel, aus Pattensen kommend, unterwegs war, übersah beim Einfahren in die L 234 den von links kommenden Lkw eines 53-Jährigen.

Beide Beteiligte blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5.500 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell