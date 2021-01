Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ausgebrannter PKW aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Egestorf (ots)

Bereits am Morgen des 14.01.2021 haben Spaziergänger auf einem Waldweg in Egestorf (Zufahrt zum leerstehenden Campingplatz Regenbogen) einen komplett ausgebrannten und bereits erkalteten Mercedes GLK aufgefunden. Die Ermittlungen ergaben, dass der Wagen am Vorabend (13.01.2021) in Hamburg gestohlen worden war. Die Spurensuche am Fahrzeug lässt darauf schließen, dass der Wagen vorsätzlich in Brand gesetzt worden ist.

Die Beamten des Kriminalermittlungsdienstes in Winsen suchen Zeugen und fragen: Wer hat am Abend des 13.01.2021 oder am frühen Morgen des 14.01.2021 Rauch oder Feuerschein im Bereich der Zufahrt zum Campingplatz wahrgenommen? Hat jemand in diesem Bereich sonstige Beobachtungen gemacht, die mit dem Fahrzeug in Verbindung stehen könnten?

Hinweise bitte an die Telefonnummer 04171 7960.

