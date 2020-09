Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei findet vermissten 15-Jährigen

Sprötze (ots)

Mit einem Hubschrauber und einem Suchhund fahndete die Buchholzer Polizei am Donnerstag nach einem 15-Jährigen, der von seiner Schwester als vermisst gemeldet worden war. Bis 23 Uhr am Vorabend war der junge Mann mit Freunden am Bahnhof zusammen. Dann sei er weggegangen. Nachdem man ihn über eine Stunde lang vergebens gesucht hatte, wurde die Polizei alarmiert. Die suchte mit mehreren Streifenwagen nach dem Jugendlichen. Die Suche wurde auch durch einen Polizeihubschrauber und einen Suchhund des DRK Lüneburg unterstützt. Der Bahnverkehr wurde zur Sicherheit für Einsatzkräfte und Vermissten verlangsamt. Gegen 4 Uhr morgens fand ein Polizist den Vermissten unverletzt ein paar Straßen vom Sprötzer Bahnhof entfernt. Er gab an, sein Handy gesucht zu haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Meier

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15

Fax: 0 41 81 / 285 - 105

E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell