POL-WL: Fahrraddiebstahl - Präventionstipps vom Beauftragten für Kriminalprävention

In Deutschland wurden im Jahr 2019 in jeder Stunde nahezu 32 Fahrräder gestohlen. Zwar ist die Zahl der Fahrraddiebstähle in Deutschland im 10-Jahres-Vergleich um fast 20% gesunken. Im Gegenzug ist jedoch die Schadenssumme pro Diebstahl deutlich gestiegen. Vor allem beim Diebstahl von Elektrorädern (Pedelecs und S-Pedelecs ("schnelle Pedelecs")) kann der Wert des entwendeten Rades schnell bei mehreren Tausend Euro liegen und für die Besitzerin / den Besitzer einen empfindlichen Verlust bedeuten. Deshalb ist insbesondere bei Elektrorädern ein sicheres Abstellen wichtig.

Carsten Bünger, Beauftragter für Kriminalprävention bei der Polizeiinspektion Harburg, hat dazu folgende Tipps:

- Nutzen Sie zur Sicherung des Rades stabile, qualitativ hochwertige Fahrradschlösser (Richtwert: ca. 10% des Kaufpreises des Fahrrads. Informationen dazu finden Sie unter www.vds-home.de, www.adfc.de oder www.test.de). - Nutzen Sie mehrere Schlösser pro Rad, z.B. für Vorder- und Hinterrad sowie den Akku. - Schließen Sie Ihr Rad nicht nur ab, sondern auch an, z.B. an Fahrradbügeln oder Laternenmasten. - Vermeiden Sie längere unbeaufsichtigte Abstellzeiten. - Nutzen Sie die Möglichkeiten von Fahrradboxen. - Notieren Sie die Daten Ihres Rades (Hersteller, Typ, Rahmennummer, individuelles Merkmal, Farbe usw.) in einem Fahrrad-Pass o.ä.

Mittlerweile gibt es auch im Bereich des Fahrraddiebstahlschutzes die Möglichkeit, sog. GPS-Tracker einzusetzen. Sie werden versteckt am Rad montiert, um möglichst frühzeitig über die unberechtigte Nutzung des eigenen Rades zu informieren. Den Diebstahl verhindern können sie jedoch nicht!

Weitere Informationen rund um das Thema Fahrraddiebstahl finden Sie in dem Faltblatt "Räder richtig sichern" bei Ihrer Polizeidienststelle, unter www.polizei-beratung.de und bei

KHK Carsten Bünger Beauftragter für Kriminalprävention Polizeiinspektion Harburg Schützenstr. 17, 21244 Buchholz in der Nordheide Tel. 04181/285-108 carsten.buenger@polizei.niedersachsen.de

