POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Bardowick/A 39 - Seitlicher Zusammenstoß

Rosengarten/Eckel (ots)

Tageswohnungseinbruch

Am Sonntag (13.9.2020), in der Zeit zwischen 10:20 Uhr und 17:20 Uhr, sind Diebe in ein Einfamilienhaus am Vaenser Weg eingestiegen. Die Täter versuchten zunächst, eine Terrassentür aufzuhebeln. Diese hielt jedoch stand. Durch ein Fenster konnten die Diebe schließlich einsteigen. Die Täter durchwühlen das gesamte Haus. Ob sie dabei auch Beute machten, ist noch unklar.

Bardowick/A 39 - Seitlicher Zusammenstoß

Auf der A 39, in Fahrtrichtung Lüneburg, kam es am Sonntag zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der 43-jährige Fahrer einer Dukati wollte gegen 14:20 Uhr vom Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Handorf nach links auf den Hauptfahrstreifen wechseln. Dabei übersah er offenbar den auf dem Fahrstreifen befindlichen Audi eines 73-jährigen Mannes. Die beiden Fahrzeuge berührten sich seitlich, wodurch der Motorradfahrer stürzte und über die Fahrbahn rutschte.

Aufgrund seiner Sicherheitsbekleidung erlitt er bei dem Sturz nur leichte Schürfwunden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 10.000 EUR.

