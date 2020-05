Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tresor gestohlen ++ Winsen - Unfall nach Ausweichmanöver

Neu Wulmstorf/Rade (ots)

Tresor gestohlen

Am Mittwoch (06.05.2020), in der Zeit zwischen 19.20 und 21.50 Uhr, sind Diebe in ein Einfamilienhaus an der Alten Dorfstraße eingedrungen, nachdem sie eine Nebeneingangstür geöffnet hatten. Aus dem Haus stahlen die Täter einen Tresor, in dem sich Bargeld befand. Wie die Täter den Tresor aus dem Haus und von dort wegtransportierten, ist noch unklar. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Alten Dorfstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Winsen - Unfall nach Ausweichmanöver

Auf der Niedersachsenstraße kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann war gegen 20.45 Uhr mit seinem VW Up in Richtung Tönnhäuser Weg unterwegs, als ihm ein Unbekannter mit einem silberfarbenen Pkw entgegenkam und dabei die Fahrbahnmitte überfuhr. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der 24-Jährige nach rechts aus und prallte dort seitlich gegen einen in einer Parkbucht stehenden Mercedes. Glücklicherweise blieb der 24-Jährige unverletzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw setzte seine Fahrt fort. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

