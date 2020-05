Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Imbisswagen in Brand gesetzt ++ Tostedt - Reifen an Pkw zerstochen ++ Neu Wulmstorf - Fahrzeug aufgebockt und Räder gestohlen

Winsen/Hoopte (ots)

Imbisswagen in Brand gesetzt

Ein Imbisswagen, der seit einiger Zeit auf einem Parkstreifen an der Straße Hoopter Elbdeich, in Höhe des Fähranlegers stand, ist heute (4.5.2020) in Brand geraten. Gegen 2:35 Uhr meldeten Zeugen Feuer an dem Imbisswagen. Polizeibeamte, die kurz darauf eintrafen, begannen mit einem Feuerlöscher, die Flammen abzulöschen. Die Feuerwehr übernahm in der Folge die Löscharbeiten.

Nach ersten Erkenntnissen muss von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen werden, da die Flammen zeitgleich an zwei verschiedenen Ecken des Imbisswagens loderten. Das Fahrzeug wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt.

Zeugen die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Tostedt - Reifen an Pkw zerstochen

In der Nacht zu Sonntag (3.5.2020) kam es in Tostedt erneut zu Sachbeschädigungen an mindestens zwei Pkw. In der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße zerstachen die Täter an zwei auf Grundstücken geparkten Pkw jeweils zwei Reifen. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 600 EUR geschätzt. Die Tat ereignete sich zwischen 18 und 12:30 Uhr. Zu den Hintergründen es bislang nichts bekannt.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Neu Wulmstorf - Fahrzeug aufgebockt und Räder gestohlen

Auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt an der Lessingstraße haben Diebe in der Nacht zu Sonntag einen dort abgestellten BMW auf Backsteine aufgebockt und anschließend alle vier Räder abmontiert und entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 12 Uhr. Die Schadenshöhe beträgt rund 1200 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell