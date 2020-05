Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 40 Meter Dachrinne gestohlen ++ Salzhausen - Gewahrsam nach Widerstand ++ Tostedt - Haltenden Pkw übersehen

Egestorf (ots)

40 Meter Dachrinne gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag (02.05.2020), 15 Uhr und gestern Morgen haben Unbekannte an der Kapelle des Friedhofs an der Alten Dorfstraße rund 40 Meter Dachrinne aus Kupfer gestohlen. Die Diebe öffneten die Halteklammern und entfernten so die Rinne vom Dach. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Auch in Tostedt waren am Wochenende Metalldiebe unterwegs. In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen betraten die Täter das Gelände des Gymnasiums an der Schützenstraße. Sie schnitten mehrere Fallrohrhalterungen auf, entwendeten schließlich ein Kupferrohr. Die Rohre waren erst kürzlich nach einem vorangegangenen Diebstahl erneuert worden. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro.

Salzhausen - Gewahrsam nach Widerstand

Ein 18-jähriger ist am Montagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Der Heranwachsende war in der gemeinsamen Wohnung mit seiner Mutter und seinem Bruder in Streit geraten. Dabei schlug er um sich, randalierte in der Wohnung. Als die Polizei eintraf und dem Beschuldigten eine Wegweisung für die Wohnung erteilte, weigerte er sich, die Räume zu verlassen. Bei der Durchsetzung des Platzverweises versuchte der alkoholisierte 18-Jährige, sich durch Schläge und Tritte in Richtung der Beamten dagegen zu wehren. Dies gelang ihm nicht. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung ein.

Tostedt - Haltenden Pkw übersehen

Auf der Buxtehuder Straße kam es am Montag (04.05.2020) zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 17.15 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Audi auf der Straße in Richtung B75 unterwegs. Vor einem geparkten VW hielt der Mann an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Dies bemerkte eine hinter ihm fahrende, 44-jährige Frau zu spät. Sie fuhr mit ihrem Opel auf den Audi auf. Dieser wurde dadurch gegen den geparkten VW geschoben.

Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. An den drei Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell