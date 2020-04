Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vorläufige Festnahmen nach Werkstatteinbruch ++ Stelle - Betrunken über die Verkehrsinsel gefahren

Buchholz/Trelde (ots)

Vorläufige Festnahmen nach Werkstatteinbruch

Heute (08.04.2020), gegen 01.10 Uhr, wurde der Polizei eine Alarmauslösung bei einer Kfz-Werkstatt an der Ritscherstraße gemeldet. Sofort wurden mehrere Streifenwagen entsandt. Kurz vor dem Eintreffen an der Adresse bemerkten die Beamten einen Pkw, der vom Grundstück kommend, in Richtung der B 75 davonfuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Wagen auf der Bundesstraße.

Insassen waren zwei Brüder im Alter von 25 und 27 Jahren. Die beiden Hamburger machten widersprüchliche Angaben darüber, warum sie in der Seitenstraße unterwegs waren. Parallel stellten weitere Einsatzkräfte fest, dass ein Lagercontainer auf dem Grundstück der Werkstatt tatsächlich aufgebrochen worden war. Daraufhin wurden die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Im Fahrzeug fanden die Polizisten Einbruchwerkzeuge sowie Masken und Handschuhe. Die Gegenstände wurden für einen Abgleich mit dem Spuren am Tatort sichergestellt.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung durften beide Männer die Dienststelle wieder verlassen. Gegen sie wird wegen versuchten schweren Diebstahls ermittelt.

Stelle - Betrunken über die Verkehrsinsel gefahren

Ein 61-jähriger Mann hat am Dienstag einen Verkehrsunfall auf dem Büllhorner Weg verursacht. Der Mann war gegen 15 Uhr mit seinem Mercedes auf der Ashausener Straße unterwegs und näherte sich der Einmündung in den Büllhorner Weg. Aufgrund seiner deutlichen Alkoholbeeinflussung verlor er dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und ein Verkehrszeichen, rollte anschließend ungebremst über den Büllhorner Weg und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Baum. Der Mann verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt.

Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

