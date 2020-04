Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Werkzeuge gestohlen ++ Buchholz - Tür hielt stand

Winsen (ots)

Werkzeuge gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag (04.04.2020), 15 Uhr und Montag, 08 Uhr, kam es an der Straße Haidweg zu einem Einbruch in den Rohbau der Schulsporthalle. Die Täter öffneten ein Fenster des Gebäudes und drangen so in einen Lagerraum ein. Daraus entwendeten sie mehrere Elektrowerkzeuge. Der Schaden beträgt rund 1.500 Euro.

Buchholz - Tür hielt stand

Ein Lebensmittelmarkt an der Bremer Straße ist in der Zeit zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 07.45 Uhr von Dieben heimgesucht worden. Die Täter versuchten mehrfach, eine rückwärtige Eingangstür aufzuhebeln. Letztlich gelangten sie aber nicht in die Räumlichkeiten. Es blieb bei Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell