Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den 14.-16.02.2020

Buchholz (ots)

+++ Wohnungseinbrüche

Winsen - Am Samstagabend, zwischen 16.30 und 20.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Königsberger Straße ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Das Haus wurde nach Diebesgut durchsucht und mit Schmuck unerkannt verlassen.

Schierhorn -Am später Freitagabend drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Schierhorn ein. Ein Fenster wurde aufgehebelt, das Haus durchsucht und mit Bargeld wieder verlassen.

+++ Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Maschen - Am Freitag kam es zwischen 10.20 und 10.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz im Heibensweg zu einer Verkehrsunfallflucht bei der ein schwarzer Mercedes (ML-Klasse) beschädigt worden ist. Vermutlich wurde dieser beim Ein- oder Ausparken angefahren.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

+++ 2 Transporter gestohlen

Neu Wulmstorf - Heute gegen kurz nach 5.00 Uhr (16.02.2020) wurden in der Straße Am Bach zwei Fiat-Transporter gestohlen. Auf der Flucht verunfallte ein Transporter nach kurzer Strecke und wurde zurückgelassen. Mit dem zweiten Transporter, einem weißen Fiat Ducato, WL-VI 3, konnten die Täter unerkannt flüchten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105-6200 entgegen. Sollten Sie den Transporter mit dem Kennzeichen WL-VI 3 sehen, melden Sie dies bitte umgehend dem Polizeinotruf unter 110.

+++ Rückwärtsfahrer auf der Autobahn führt zur Vollsperrung

Durch den Abriss des Brückenbauwerks auf der L213 wurde die BAB 1 in Höhe der Anschlussstelle (AS) Hittfeld für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Hamburg wurde an der Anschlussstelle abgeleitet. Aufgrund der einspurigen Verkehrsführung kam es am Samstagmittag zu einem zeitweise 6 km langen Rückstau. Einigen Verkehrsteilnehmern konnte es anscheinend nicht schnell genug gehen. Meldungen zufolge fuhren mehrere Pkw und Lkw sowohl auf der durchgehenden Fahrbahn, als auch dem Einfädelungsfahrstreifen der AS Dibbersen verbotswidrig rückwärts und verließen zum Teil die Autobahn an den nicht dafür vorgesehenen Stellen. Zudem entstanden Schäden an diversen Verkehrseinrichtungen. Durch eingesetzte Polizeibeamte wurde die Örtlichkeit überprüft. Selbst die Anwesenheit der Ordnungshüter hielt einige Fahrzeugführer nicht davon ab rechtswidrig zu handeln, so dass die AS Dibbersen in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt wurde, um mögliche Verkehrsunfälle zu vermeiden.

+++ Trunkenheitsfahrten

Maschen - Am Freitagabend, gegen 22.15 Uhr, kam es in Maschen, Horster Landstraße/ Op de Bult, zu einer Trunkenheitsfahrt durch einen Pkw. Als wichtiger Zeuge wird eine Fahrradfahrerin gesucht, die kurz mit den Beamten gesprochen hat, um weitere Tatumstände erfragen zu können. Die Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Stelle - Am frühen Freitagabend stoppten Winsener Beamte in Stelle in der Straße Uhlenhorst ein Kleinkraftrad der Marke Honda. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Schnelltest verlief positiv auf Kokain, Amphetamin und Cannabis. Zudem ist der 27-jährige Seevetaler nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

WL/Pattensen - In der Nacht auf Sonntag stoppte eine Funkstreifenbesatzung in der Bahlburger Straße den Pkw einer 60-jährigen Frau aus Seevetal. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Ihren Pkw musste die Frau stehen lassen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen die 60-jährige wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Buchholz - Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 27-jähriger Buchholzer in der Reindorfer Straße kontrolliert. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch und Auffälligkeiten bezüglich vorangegangenem Drogenkonsum wahr. Ein Alkotest ergab 2,29 Promille ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren eingeleitet.

+++ Alkoholisiert verunfallt

Hittfeld - Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Sonntagmorgen, gegen 05:55 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der BAB 1, in Richtung Hamburg, an der AS Hittfeld. Der Fahrer eines Mercedes Benz aus dem Landkreis Verden hatte die einstreifige Verkehrsführung zu spät erkannt und kam im Ausfahrtsbereich der Anschlussstelle nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er mit einem Leitpfosten, der Ausfahrttafel und einem Baum kollidiert war, überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 29-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,54 Promille. Eine Blutprobe beim Unfallverursacher wurde angeordnet. Vorsorglich wurde die Person zur Untersuchung in ein Hamburger Krankenhaus verbracht. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

