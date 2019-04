POL-WL: ++ Seevetal Maschen - BMW 120 i gestohlen ++++ Winsen/L. - Polizeibeamte bespuckt und getreten ++++ Winsen/L. - Unfall mit Kettenreaktion ++ weitere Meldungen

Polizeiinspektion Harburg

++ Seevetal Maschen - BMW 120 i gestohlen ++ In der Nacht von Montag, 15.04.2019 auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter in der Straße Wilder Kamp in Maschen vom Grundstück des Geschädigten einen schwarzen BMW 120 i. An dem PKW waren die Kennzeichen M-XE 4539 angebracht. Die Täter entkamen in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf über 30.000 EUR. Hinweise bitte an die Wache in Maschen unter der Tel. Nummer 04105 / 6200.

++ Winsen/L. - Polizeibeamte bespuckt und getreten ++ Am frühen Mittwochmorgen gegen 01.30 Uhr wurde der Polizei eine hilflose Person im Stadtgebiet gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellten bei ihrer Kontrolle fest, dass sich ein 18 - jähriger Steller Bürger aufgrund seiner Alkoholisierung in einer hilflosen Lage befand. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen verhielt er sich den Beamten gegenüber sehr aggressiv, trat nach den Beamten und bespuckt diese sogar. Es folgte eine Ingewahrsamnahme und eine Blutentnahme. Ein Strafverfahren wegen Widerstandes wird die Folge seines Handelns sein.

++ Winsen/L. - Unfall mit Kettenreaktion ++ Am Dienstag 15.04.2019 gegen 16.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Geschäftshauses in Winsen/L. zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten. Eine 35 - jährige VW Fahrerin fuhr aus einer Parklücke heraus und übersah dabei eine Mercedes Fahrerin. Diese musste ausweichen und streifte dabei zwei weitere PKW VW. Einer dieser PKW wird durch die Wucht des Aufpralles gegen einen fünften PKW geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf knapp 30.000EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand. ++ Winsen/L. - Fahrt unter Drogen ++ Am Dienstagnachmittag (15.04.19) gegen 16.45 Uhr stellten Beamte der Winsener Wache bei der Kontrolle eines Opel Corsa fest, dass der 24 - jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Gegen den Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren geführt.

++ Winsen/L. - Unfall mit Schwerverletzten ++ Gestern (15.04.19) gegen 21.00 Uhr ereignete sich in Winsen/L. auf der Kreisstraße 87 ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Nach ersten Erkenntnissen kam der 31 - jährige Mazda Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei verletzte er sich schwer, so dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am PKW entstand Sachschaden.

