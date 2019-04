Polizeiinspektion Harburg

++ Jesteburg - Einbrecher gestört ++ Zu einem Einbruch kam es am Montag, 15.04.2019 gg. 21.21 Uhr. Ein Anwohner aus der Kamerunstraße hörte Stimmen und Geräusche vom Nachbargrundstück und informierte die Polizei. Die stellte bei ihrem Eintreffen fest, dass Unbekannte die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt hatten, obwohl die Bewohnerin des Hauses anwesend war. Über die Höhe des Diebesgutes liegen noch keine Angaben vor. Die Täter konnten in unbekannte Richtung entkommen. ++ Seevetal / Lindhorst - PKW Diebstahl ++ Im Zeitraum von Sonntag, 14.04. - bis Montag, 15.04.2019, 08.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Lindhorst in der Straße "In der Guten Zeit" einen PKW BMW 535 d, mit den Kennzeichen WL-AI 321. Hinweise auf Täter und Fluchtrichtung liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Seevetal unter der Telefonnummer 04105/6200 in Verbindung zu setzen. Der Schaden wird auf über 40.000 EUR geschätzt. ++ Buchholz/N. - Verletzter Fahrradfahrer - Autofahrer flüchtet ++ Bereits am Freitag kam es in Buchholz/N in der Straße Grenzweg zu einem Verkehrsunfall mit einem 16 - jährigen Fahrradfahrer. Nach seinen Angaben sei er den Grenzweg in Richtung Steinbecker Mühlenweg gefahren, als sich von rechts ein PKW näherte und mit dem Fahrrad kollidierte. Hierbei verletzte sich der 16 - jährige leicht. Das Fahrrad wurde beschädigt. Der PKW Fahrer sprach den Jungen kurz an, entfernte sich aber im Anschluss von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Wache in Buchholz/N. unter der Telefonnummer 04181 / 2850 in Verbindung zu setzen.

