POL-WL: PKW gestohlen ++ Rosengarten/BAB 261 - Pannenfahrer war betrunken ++ Seevetal/BAB 1 - Festnahme nach Verkehrsunfall

PKW gestohlen

In der Nacht zu heute (11.03.2019) haben Diebe im Weidenring einen BMW 528i XDrive von einem Privatgrundstück gestohlen. Der braune PKW hat das Kennzeichen WL-WA 274. Sein Wert wird auf rund 30.000 EUR geschätzt. Wie genau die Täter den Wagen in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 5:30 Uhr unbemerkt öffnen und starten konnten, ist noch unbekannt.

Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960.

Rosengarten/BAB 261 - Pannenfahrer war betrunken

Am Sonntagabend, gegen 22:10 Uhr wurde der Polizei ein unbeleuchteter Kastenwagen auf der BAB 261, in Fahrtrichtung Bremen, etwa 300 m vor der Anschlussstelle Tötensen gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stand der weiße Kastenwagen mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem Standstreifen. Am Lenkrad saß ein Mann und schlief tief und fest. Die Beamten brauchten einigen Anlauf, um ihn zu wecken. Als der 29-jährige Fahrer endlich ansprechbar war, stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Der polnische Staatsangehörige erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,75 Promille. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 29-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Außerdem konnte er keine konkrete Wohnanschrift nennen. Dem Fahrer wurde zunächst von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen.

Seevetal/BAB 1 - Festnahme nach Verkehrsunfall

Auf der BAB 1, in Fahrtrichtung Hamburg kam es am Sonntag, gegen 20:00 Uhr in Höhe Hittfeld zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 32-jähriger Mann, der nach Zeugenangaben mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mit einem Bentley in Richtung Hamburg gefahren war, fuhr kurz vor der Anschlussstelle Hittfeld auf einen VW Golf und einen Hyundai auf und brachte dadurch alle drei Fahrzeuge ins Schleudern. Die Wagen prallten zum Teil gegen die Mittelschutzplanke und blieben auf den beiden Fahrstreifen liegen. Trotz der starken Beschädigungen an den Fahrzeugen blieben alle drei Fahrer unverletzt. Eine 28-jährige Frau, die als Beifahrerin in dem Hyundai saß, erlitt leichte Verletzungen. Die Autobahn musste für die Auräumarbeiten voll gesperrt werden, da auch auslaufende Betriebsstoffe die Fahrbahn verschmutzt hatten.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 32-jährige Bentley-Fahrer alkoholisiert war. Er erreichte einen Wert von 0,63 Promille. Außerdem zeigte ein Drogentest eine Cannabisbeeinflussung an. Weiterhin stellte sich heraus, dass der deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in der Schweiz gar keinen Führerschein mehr besitzt. Außerdem waren die Eigentumsverhältnisse hinsichtlich des von ihm geführten Bentley zunächst unklar. Aufgrund der Gesamtumstände ordnete die Staatsanwaltschaft noch Abend die Festnahme des 32-Jährigen an.

Im Laufe des heutigen Vormittags konnte geklärt werden, dass der 32-Jährige der rechtmäßige Besitzer des Bentleys ist. Er durfte nach Zahlung einer Sicherheitsleistung die Dienststelle wieder verlassen. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 150.000 Euro.

