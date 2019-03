POL-WL: Faslamsumzug in der Innenstadt ++ Winsen - Fernseher gestohlen ++ Winsen/Pattensen - Motorradfahrer stürzte bei Überholvorgang ++ Winsen - Erneut Tabakwaren aus Lager gestohlen

Polizeiinspektion Harburg

Faslamsumzug in der Innenstadt

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 18:00 Uhr fand der Stöckter Faslamsumzug in der winsener Innenstadt und dem Ortsteil Stöckte statt. Aus polizeilicher Sicht verlief die gesamte Veranstaltung nahezu störungsfrei. Neben rund 35 Jugendschutzkontrollen, die die Beamten durchführten, musste auch ein 21-jähriger Mann in Gewahrsam genommen werden. Der Hamburger hatte gegen 16:40 Uhr versucht, auf einen Festwagen zu klettern. Ein 19-jähriger Teilnehmer des Festumzuges wollte ihn davon abbringen. Im Laufe des sich entwickelnden Streits schlug der Hamburger dem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Auch als die Polizeibeamten hinzukamen, wollte sich der 21-jährige nicht beruhigen und begann damit, die Beamten zu beleidigen. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er Widerstand. Die Zeit bis Montagmorgen verbrachte der Mann in der Zelle. Gegen ihn wurden Verfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Winsen - Fernseher gestohlen

In der Zeit zwischen Sonntag, 10 Uhr und heute, 01 Uhr sind Diebe in ein Wohnhaus an der Straße Hoopter Elbdeich eingebrochen. Die Täter hatten die Tür des Hauses aufgetreten und sämtliche Behältnisse durchwühlt. Sie erbeuteten einen Fernseher sowie Münzgeld. Der Gesamtschaden wird auf rund 1000 EUR geschätzt.

Winsen/Pattensen - Motorradfahrer stürzte bei Überholvorgang

Auf der Landesstraße 215 kam es Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Mann war gegen 12:10 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Luhdorf unterwegs. Kurz hinter dem Ortsausgang Pattensen wollte der Mann mit seiner Maschine einen PKW überholen. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er jedoch die Kontrolle über das Motorrad, stürzte und schleuderte in den Straßengraben. Hierbei erlitt der 50-jährige eine Fraktur. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Winsen - Erneut Tabakwaren aus Lager gestohlen

In der Nacht zu heute sind Diebe in einer Ladenpassage an der Straße Löhnfeld in ein Tabakwarengeschäft eingebrochen. Wie bereits am 04.12.2018, drangen die Diebe zunächst in eine Bäckerei ein. Im dortigen Verkaufsraum durchbrachen die Täter eine Leichtbauwand um in das Tabakwarenlager zu gelangen. Sie räumten Waren im Wert von mehreren tausend Euro aus den Regalen und flüchteten unbemerkt. Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen beiden Taten.

Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen 22 und 05 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

