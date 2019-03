Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Überfall auf Tankstelle

Hollenstedt (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter überfielen am Donerstagabend kur vor 22 Uhr eine Tankstelle in der Gewerbestraße. Die Täter bedrohten die Angestellte mit einer Waffe und forderten die Herausgabe von Bargeld. Die Frau übergab einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich. Danach flüchteten die Räuber mit einem silbernen Fahrzeug, vermutlich BMW vom Tatort in Richtung der nahegelegenen A 1. Am Auto befanden sich keine Kennzeichen. Beide Täter waren etwa 25 Jahre alt, 175 cm groß und hatten blonde Haare. Sie sprachen akzentfrei deutsch. Beide waren dunkel bekleidet und maskiert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04181-2850 bei der Polizei Buchholz zu melden.

