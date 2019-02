Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: ++ Tostedt - Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht ++ Winsen/L. - Unfall mit E Bike - Fahrerin leicht verletzt ++

Tostedt / Winsen/L. (ots)

Tostedt - Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht Gestern gegen 17.55 Uhr kam es in einem Discounter Markt (ALDI) in Tostedt, in der Straße "Unter den Linden" zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter, männlicher Täter steckte Waren in seine Umhängetasche, zahlte aber an der Kasse lediglich eine Flasche. Ein Zeuge sprach den Täter auf sein Verhalten hin an, worauf der Täter flüchtete. Dem Zeugen gelang es zunächst jedoch, den Täter festzuhalten, dennoch gelang dem Täter im Anschluss die Flucht. Zeugen der Tat werden dringend gebeten, sich mit der Zentralen Kriminaldienst in Buchholz/N. unter der Telefonnummer 04181 / 2850 in Verbindung zu setzen.

Winsen/L. - Unfall mit E Bike - Fahrerin leicht verletzt Bereits am Dienstag, 26.02.2018 um 16.28 Uhr ereignete sich in Winsen/L., in der Bürgerweide ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Eine 81-jährige E Bike Fahrerin aus Winsen/L. befuhr den rechten Radweg an der Bürgerweide in Richtung Innenstadt und wollte über die Fahrbahn nach links in den Bultweg abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden 26-jährigen, der ebenfalls aus Winsen/L. stammt. Bei dem darauffolgenden Verkehrsunfall verletzte sich die Verursacherin leicht.

