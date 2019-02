Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugen nach Angriff auf 13 Jährige gesucht

Winsen/ Luhe (ots)

Die Polizei Winsen sucht nach Zeugen für einen Angriff auf eine 13 Jährige. Der Vorfall fand bereits am Mittwoch, den 13.02., gegen 8 Uhr statt. Das Mädchen ging an Krücken die Straße Winser Baum entlang, als ein entgegenkommender Unbekannter ihr grundlos zwei Mal in den Bauch schlug. Das Mädchen mußte aufgrund der erlittenen Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten, schlanken, etwa 175 cm großen Mann, südländischer Herkunft handeln. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarz/ grau gesteppte Jacke, eine blaue Jeans und eine dunkle Strickmütze. Hinweise bitte unter der Nummer 04171-7960 an die Polizei Winsen.

