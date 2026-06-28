Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 26.06.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 28.06.2026, 12:00 Uhr

Celle (ots)

(Zuviel) Naturnähe im Französischen Garten Celle - Am Freitagnachmittag ging bei der Polizei Celle ein ungewöhnlicher Hinweis ein: Anrufer meldeten eine männliche Person, die nackt im Französischen Garten neben dem großen Blumentopf liege und sich sonne. Aus der Nähe betrachtet stellten die Beamten eine 43-jährige Cellerin fest, die in Bauchlage auf dem Rasen lag und kopulierende Bewegungen mit dem Boden ausführte. Der amtsbekannten Frau wurde ein Platzverweis ausgesprochen, sie zog sich erst an und dann von dannen. Die Frau verursachte später einen weiteren Einsatz, als sie einen Töpferkurs in der Schuhstraße störte. Auch hier wurde sie des Platzes verwiesen.

Köperverletzung und Sachbeschädigung

Celle - In der Freitagnacht wurde ein Taxifahrer Opfer einer Körperverletzung in der Caroline-Mathilde-Straße in Celle. Der 38jährige Celler traf hier auf einen PKW der mitten auf der Fahrbahn hielt und diese hierdurch blockierte. Er betätigte daraufhin zweimal die Lichthupe, worauf der Fahrer des PKW, ein 40jähriger Mann aus Celle, ausstieg, zu ihm kam und ihn unvermittelt angriff und ihm das T-Shirt zerriss. Der Taxifahrer erlitt leichte Verletzungen. Schlussendlich trat der Verursacher noch gegen das Taxi und verursachte an diesem einen Schaden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Diverse Ruhestörungen

Landkreis Celle - In der Samstagnacht nutzen viele Menschen in Stadt und Landkreis das schöne Wetter für Aktivitäten und Feiern im Freien. Die Polizei musste daher zu etlichen Ruhestörungen ausrücken. Zum Glück zeigten sich die jeweiligen Verursacher einsichtig und die Ruhe konnte wieder hergestellt werden.

Abflammgeräte verursachen Heckenbrand

Celle - Trotz der bundesweiten Temperaturhöchstwerte wurden durch Mitarbeiter einer Garten- und Landschaftsbaufirma zur Unkrautbekämpfung gleich drei Abflammgeräte eingesetzt. Hierdurch geriet am Samstagmittag in der Fritzenwiese eine Hecke in Brand. Die erforderlichen Löscharbeiten wurden durch Kräfte der Feuerwehr durchgeführt, die Beamten der Polizei leiteten ein entsprechendes Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein. Brand einer Grünfläche Celle / Scheuen - Zu einem kleineren Flächenbrand kam es am Samstagnachmittag im Bereich Scheuen. Hier geriet eine Grünfläche von ungefähr 50 bis 100 m² in Brand. Der Brand konnte durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden, Hinweise auf ein vorsätzliches Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz Celle - Im Laufe des Samstags fielen Beamten der Celler Polizei in zwei Fällen eScooter auf, die über kein gültiges Versicherungskennzeichen verfügten. In einem Fall befand sich am Fahrzeug ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen, im zweiten Fall fehlte es in Gänze. Die Notwendigkeit einer gültigen Versicherung war den jeweiligen Fahrzeugführern nicht bekannt gewesen. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung Celle - Am Freitagmittag kam es in der Celler Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 47jährigen Frau und drei Mädchen. Zunächst schlug die Frau im Bereich Thaerplatz gegen eine Scheibe eines Linienbusses, ehe sie ein Mädchen bezüglich der getragenen Kleidung verbal anging. Zwei weitere Mädchen standen dem attackierten Mädchen zur Seite, woraufhin eines davon einen Tritt gegen das Schienbein und einen Schlag gegen den Hals einstecken musste. Im weiteren Verlauf wurden die Mädchen beleidigt und bedroht. Die Frau erhielt im Anschluss an die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme einen vorübergehenden Platzverweis für den Innenstadtbereich.

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