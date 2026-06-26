Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Erfolgreiche Durchsuchungsmaßnahmen

Faßberg, Müden (Örtze), Poitzen (ots)

Seit Ende März 2026 kam es zu mehreren Einbrüchen, unter anderem in Feuerwehrgerätehäuser, ein Schützenheim sowie den Wildtierpark in der Gemeinde Faßberg. Hierbei haben die Täter einen Schaden in teils fünfstelliger Höhe verursacht.

Durch polizeiliche Ermittlungen richtete sich der Tatverdacht zunächst gegen einen 17-Jährigen aus der Gemeinde Faßberg. Durch die Staatsanwaltschaft Lüneburg - Zweigstelle Celle - ist beim Amtsgericht Celle ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und zeitnah umgesetzt worden. Im Rahmen der Durchsuchung konnte Diebesgut aufgefunden werden, welches vermutlich einzelnen Taten zuzuordnen ist.

Auf Grund weiterer polizeilicher Ermittlungen richtete sich ein weiterer Tatverdacht gegen einen 16-Jährigen, der ebenfalls aus der Gemeinde Faßberg stammt. Auch hier sind am selbigen Tag Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt worden. Auch hier konnte Diebesgut aufgefunden werden, welches vermutlich einzelnen Taten zuzuordnen ist.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten bei beiden Tatverdächtigen unter anderem zwei Luftdruckpistolen sowie eine Replikawaffe aufgefunden werden. Diese dürften dem Einbruch in das Schützenheim in Faßberg zuzuordnen sein.

Ob die beiden Jugendlichen für die insgesamt 10 Einbruchstaten in der Gemeinde Faßberg seit Ende März 2026 verantwortlich sind, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

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