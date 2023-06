POL-CE: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Celle (ots) - Wathlingen - Am 13.06.2023, in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 13:15 Uhr, fährt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Kirchstraße in Wathligen, in Richtung Nienhagener Straße, und touchiert dabei den Außenspiegel eines ordnungsgemäß abgestellten roten Opel. Ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen, hat der Verursacher seine Fahrt fortgesetzt. Wer Hinweise geben kann, wendet sich an ...

