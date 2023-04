Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht

Celle (ots)

Wietze - In der Nacht vom 21.04 auf den 22.04.2023 ist es auf der Fuhrberger Straße in Wietze zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. An einem ordnungsgemäß abgestellten PKW Audi ist der Außenspiegel, vermutlich im Vorbeifahren, beschädigt worden. Hierdurch ist ein Schaden von etwa 1500EUR entstanden. Wer Hinweise zum Verkehrsunfallverursacher oder zum Sachverhalt geben kann, wendet sich an die Polizei in Wietze unter 05146/986230

