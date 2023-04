Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl von zwei hochwertigen PKW

Celle OT Boye / Wathlingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Celle zwei hochwertige PKW entwendet worden. Der erste Diebstahl hatte sich in Boye in der Straße im Dorfe ereignet. Hier war ein gelber Multivan mit der Sonderausstattung Panamerica und einem Wert von ca. 29.000 Euro aus der Hofeinfahrt gestohlen worden. Ein zweiter Diebstahl hatte sich in Wathlingen in der Bahnhofstraße ereignet, wo ein schwarzer Maserati Quattroporte im Wert von ca. 55.000 Euro ebenfalls aus einer Hofeinfahrt gestohlen worden war. Zeugen / Anwohner, die Hinweise zu einem der beiden Diebstähle geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Celle melden. Tel. 05141277213.

