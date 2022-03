Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen/A. - PKW brennt aus

Celle (ots)

In der Nacht zu Sonntag (27.03.) geriet in der Straße "Schulgarten" ein parkender PKW in Brand. Der VW brannte vollständig aus. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Ein Zeuge hatte einen lauten Knall wahrgenommen und anschließend den brennenden Wagen festgestellt. Erste Ermittlungsergebnisse der Polizei sprechen für eine vorsätzliche Inbrandsetzung. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215.

