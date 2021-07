Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (956) Versammlungsgeschehen am Freitag (09.07.2021) in Nürnberg - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots)

Am Freitag (09.07.2021) findet zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr in der Nürnberger Innenstadt eine Versammlung mit anschließendem Aufzug statt. Die Polizei gibt Verkehrshinweise.

Die sich fortbewegende Versammlung beginnt mit der Auftaktkundgebung gegen 17:00 Uhr am Kornmarkt. Anschließend folgt ein Aufzug auf folgender Wegstrecke:

Kornmarkt, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße, Jakobsplatz, Ludwigstraße, Am Plärrer, die Schleife um den Plärrer (Über "Am Plärrer" zwischen Dennerstraße und Rothenburger Straße) Am Plärrer, Steinbühler Straße, Steinbühler Tunnel, Untere Mentergasse, Schloßäckerstraße, Bogenstraße, Karl-Bröger-Straße, Celtisstraße, Celtisunterführung, Bahnhofsplatz, Bahnhofstraße, Marienstraße, Lorenzer Straße, Theatergasse, Königstraße, Hallplatz,

Die Versammlung endet voraussichtlich gegen 20:00 Uhr mit der Abschlusskundgebung am Kornmarkt.

Während der Versammlung kommt es zu temporären Verkehrssperrungen und daraus resultierenden Behinderungen für den Fahrverkehr.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der Polizeieinsatzkräfte zu beachten und zu den genannten Zeiten die Aufzugstrecke, bzw. Kundgebungsorte weiträumig zu umfahren.

Wolfgang Prehl / tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell