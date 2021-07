Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (954) Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Montag (05.07.2021) auf Dienstag (06.07.2021) trat ein bislang unbekannter Mann einer jungen Frau im Nürnberger Stadtteil Ludwigsfeld in schamverletzender Art und Weise gegenüber. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen.

Die Frau befand sich gegen 00:25 Uhr auf dem Heimweg von der Straßenbahnhaltestelle am Dutzendteich in Richtung Regensburger Straße, als ihr ein unbekannter Mann entgegenkam. Der Unbekannte zeigte sich der Frau gegenüber hierbei in schamverletzender Art und Weise.

Die Frau hat den Mann wie folgt beschrieben:

Etwa 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kurz rasiertes Haar und 3-Tage-Bart; war lediglich mit einer blau-weiß gestreiften Boxershort und einem dunklen T-Shirt bekleidet

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Marc Siegl/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell