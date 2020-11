Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein Unfall gebaut

CelleCelle (ots)

Einigermaßen glimpflich ging am Sonntagmittag ein Verkehrsunfall auf der B 3 aus. Ein 27 Jahre alter Mann aus Celle fuhr mit einem PKW Nissan von Offen in Richtung Hassel. Plötzlich verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr er einen Leitpfosten und kam an einer Birke zu Stehen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, mussten Fahrzeuge des Gegenverkehrs seitlich ausweichen. Zum Glück war der 27-Jährige nur relativ langsam gefahren und hatte sich deshalb nur leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der junge Mann offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und leiteten mehrere Strafanzeigen ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell