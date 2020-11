POL-CE: Lachendorf - Parkendes Auto beschädigt und weggefahren

Polizeiinspektion Celle

Lachendorf - Parkendes Auto beschädigt und weggefahren

Celle

In der vergangenen Woche, am Freitag, 06.11.2020, zwischen 12.20 und 12.30 Uhr, kam es in der Ackernstraße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten PKW und verursachte Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Identität zu ermöglichen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter 05145/28421-0.

