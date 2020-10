Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Adelheidsdorf - Zwei Radfahrer stürzen nach Kollision +++ Fahrradhelm verhinderte Schlimmeres

Celle (ots)

In der Unterführung des Bahnhofweges kollidierten gestern Nachmittag zwei Fahrradfahrer und verletzten sich dabei. Eine 40 Jahre alte Frau war gegen 13.40 Uhr mit einem Hundeanhänger am Fahrrad nebst laufendem Hund unterwegs, als ihr ein 68-Jähriger auf dem Fahrrad in einer Kurve der Unterführung entgegenkam. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass beide Räder zusammenstießen. Zum Glück trug der Radfahrer einen Sicherheitshelm, denn er schlug bei dem Sturz mit dem Kopf auf den Asphalt auf, so dass der Helm zerbrach. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Auch die Radfahrerin verletzte sich leicht, während der Hund unversehrt blieb. An den Fahrrädern entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell