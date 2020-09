Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Betrunkener Radfahrer stürzt und landet im Keller

Celle (ots)

Ein 28 Jahre alter Fahrradfahrer befuhr in der vergangenen Nacht die Bahnhofstraße und prallte gegen einen Zigarettenautomaten. Dabei stürzte er so unglücklich, dass er durch ein geöffnetes Kellerfenster eines Wohnhauses in selbiges hineinfiel. Zum Glück blieb der Mann unverletzt, allerdings geriet er in Streit mit den Hausbewohnern, die über den unfreiwilligen Besuch alles andere als erfreut waren. Zur Schlichtung wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten bei dem Gestürzten eine Alkoholbeeinflussung. Das Ergebnis des Alcotests ergab mehr als 1,9 Promille, so dass der Mann aus Celle eine Blutprobe abgeben musste. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

