Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Müllfahrer unter Alkoholeinfluss

Celle-Scheuen (ots)

Nach einem zuvor eingegangenen Hinweis auf eine mögliche Alkoholfahrt, hielten Polizeibeamte am Montagvormittag den Lkw eines privaten Entsorgungsunternehmens in der Straße "Birkhorst" im Ortsteil Scheuen an. Schnell bestätigte sich der Verdacht, denn dem 54 Jahre alten Fahrer gelang es nur unter Schwierigkeiten, aus seinem Lkw auszusteigen. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Bei ihm wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Darüber hinaus wurde dem 54-Jährige das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

