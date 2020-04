Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Seniorin im Supermarkt bestohlen +++ Taschen niemals unbeaufsichtigt lassen +++ PIN für EC-und Kreditkarten gehören nicht in die Geldbörse!

Celle (ots)

Beim Einkaufen in einem Discounter in der Hannoverschen Straße ist eine 89-Jährige Seniorin Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Die Frau hatte sich Donnerstagvormittag (16.04.20) einen Einkaufswagen genommen und ihre Handtasche daran gehängt. Während des Einkaufs hatte sie ihren Wagen nicht immer im Blick.

An der Kasse musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse mit Bargeld und EC-Karte verschwunden war.

In der Annahme, dass sie die Börse zu Hause vergessen haben könnte, suchte sie dort nach - vergeblich!

Anschließend erstattete die Rentnerin Strafanzeige bei der Polizei. Hier stellte sich heraus, dass der unbekannte Dieb bereits einen vierstelligen Betrag mit der erlangten EC-Karte abgehoben hatte.

Ähnlich gelagerte Straftaten nimmt die Polizei leider regelmäßig auf. Daher appelliert die Polizei erneut an alles Taschen-Nutzerinnen und -Nutzer:

Lassen Sie Ihre Tasche nicht unbeaufsichtigt! Niemals! Egal wo und egal wie lange! Das gilt insbesondere an Orten, an denen fremde Menschen in Ihrer Nähe sind. Dieben genügt ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit und schon haben sie sich den Geldbeutel geschnappt, ohne dass Sie es mitbekommen.

Ihre Geheimzahl für EC-Karten haben in der Geldbörse nichts zu suchen! Machen Sie es den Kriminellen nicht so leicht.

