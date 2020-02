Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Raub auf Getränkemarkt

Winsen (ots)

Am Freitag, dem 21.02.20, gegen 20:00 Uhr erschien eine männliche Person im Getränkemarkt mit einer Waffe in der Hand. Ohne weitere Forderungen bricht der Täter plötzlich seine Tat ab und flüchtet unerkannt in Richtung Schulgarten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell