Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf: Wem gehören die Fahrräder?

Celle (ots)

Am 25.10. letzten Jahres entzündeten unbekannte Täter in einer Grillhütte auf dem Gelände des MTV Eintracht Celle in der Nienburger Straße ein größeres Lagerfeuer. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Die Täter flüchteten beim Eintreffen der Polizei und ließen ihre Fahrräder am Tatort zurück.

Hinweise zu den Eigentümern der Fahrräder nimmt die Polizei Celle unter 05141/277-215 entgegen.

