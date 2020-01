Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Allgemeine Verkehrskontrollen

Kreis Heinsberg (ots)

Zwischen Montag, 30. Dezember und Mittwoch, 1. Januar, hat die Polizei bei Kontrollen folgende Delikte festgestellt:

Fahrten unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss:

- Heinsberg-Oberbruch: Graf-von-Galen-Straße (BTM) - Selfkant-Hillensberg: Bergstraße (BTM) - Übach-Palenberg-Marienberg: In der Schley (BTM)

Den drei Fahrern untersagte die Polizei die Weiterfahrt und erstattete Anzeige gegen sie. Allen wurde eine Blutprobe entnommen. In einem Fall mussten die Beamten feststellen, dass das Fahrzeug nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden waren. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu diesem Fall auf. Diese dauern zurzeit noch an.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Bei Kontrollen in

- Heinsberg: Hochstraße - Heinsberg-Waldenrath: Birgdener Straße - Übach-Palenberg-Holthausen: F.-W.-Raiffeisen-Straße - Wassenberg-Myhl: Lehmkaul

stellten Polizeibeamte vier Verkehrsteilnehmer fest, die nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das von ihnen genutzte Kraftfahrzeug besaßen. Die Beamten untersagten den Betroffenen die Weiterfahrt und fertigten Anzeigen gegen sie.

Betäubungsmitteldelikte:

In

- Heinsberg-Oberbruch: Graf-von-Galen-Straße - Wassenberg: Bahnhofstraße

wurden zwei Personen angetroffen, die im Besitz einer geringen Menge illegaler Betäubungsmittel waren.

