Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zivilcourage gelebt - Polizei Celle sucht drei jugendliche Heldinnen des Alltags

Celle (ots)

Nicht jeder Bürger der Stadt Celle hat an diesem Tage Zivilcourage bewiesen - ganz anders die drei bislang unbekannten jungen Mädchen. Diese drei Schülerinnen im geschätzten Alter von 14-15 Jahren haben am vergangenen Donnerstag in der Celler Innenstadt Zivilcourage bewiesen.

Vielmehr muss man anerkennend bescheinigen "Sie haben Zivilcourage gelebt", so benennt es Christian Riebandt als Präventionsbeauftragter der Polizeiinspektion Celle. Hinzuschauen statt wegzusehen, auch wenn es unangenehm oder gar gefährlich werden könnte - Riebandt wünscht sich noch wesentlich mehr Bürger, die in Alltagssituationen einschreiten. Ob in der Schule, in der Nachbarschaft oder bei Verkehrsunfällen - es gebe tagtäglich Situationen, in denen es auf couragierte Hilfe Unbeteiligter ankomme oder in denen Zeugen gesucht werden.

Zum Hintergrund: Am vergangenen Donnerstag (12.09.2019) hielten sich die drei oben erwähnten Mädchen gegen 12.30 Uhr in der Zöllnerstraße im Innenstadtbereich auf. Dabei fiel ihnen ein am Boden liegender, offensichtlich gestürzter Radfahrer auf, dem sie Hilfe leisten wollten. Nach Angaben einer weiterer Zeugin, die ebenfalls später in das Geschehen eingegriffen hat, hätten die drei Mädchen versucht, Geschäftsleute und weitere Passanten der Straße auf die Person aufmerksam zu machen und um Hilfe zu bitten.

Leider eilte trotz intensiver Bemühungen keine Person dem Gestürzten zu Hilfe. Bis zur Stechbahn liefen die vermutlich schon verzweifelten Mädchen, um andere Passanten um Hilfe für die verletzte und scheinbar bewusstlose Person zu bitten. Erst in einer ansässigen Apotheke reagierten zwei Mitarbeiterinnen und liefen mit den Mädchen zum Ereignisort zurück. Glücklicherweise war rein zufällig ein Streifenwagen der Celler Polizei vorbeigefahren und reagierte sofort. Die Polizisten konnten den Gestürzten erstversorgen.

Für die drei Mädchen und die zwei Mitarbeiterinnen der Apotheke schien das am Boden liegende Opfer leblos zu sein. Ein zwischenzeitlich von einer weiteren couragierten Zeugin alarmierte Rettungswagen traf dann in der Zöllnerstraße ein und konnte den nicht ansprechbaren Mann sofort einer intensivmedizinschen Versorgung im Celler Krankenhaus zuführen.

Die Polizei macht sich nun ernsthafte Gedanken um die drei Mädchen. Sie wollten helfen, fanden aber in der ersten Phase keinerlei Unterstützer. Und dann mussten sie mit ansehen, wie der etwa 30-jährige Mann fast leblos abtransportiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Mädchen, wie auch die weiteren eingeschrittenen Zeuginnen nicht, ob das junge Opfer überlebte. Dieser Eindruck könnte sich verfestigten und dem wollen wir entgegenwirken, so Christian Riebandt. Aus diesem Grund suchen wir auch die Mädchen und bitten diese, sich mit der Celler Polizei unter der Rufnummer 277-208 in Verbindung zu setzen.

Den Sturz hat der zu diesem Zeitpunkt alkoholisierte Mann glücklicherweise überlebt. "Die drei Mädchen, die zwei Mitarbeiterinnen der Apotheke sowie die Zeugin, die die Rettungskräfte alarmierte, haben sich alle vorbildlich verhalten. Sie sind in einer Situation eingeschritten, in denen andere wegschauen oder weggehen", dankte ihnen Riebandt. Genau diesen Mut brauche die Gesellschaft, "denn das Eintreten für mehr Zivilcourage und gegen Gewalt ist Voraussetzung für ein besseres Miteinander".

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: anne.hasselmann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell