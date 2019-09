Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbrecher gesucht

Wienhausen (ots)

In der Nacht zu gestern, 16.09.2019, warfen Unbekannte eine Scheibe des Stadtteilhauses Wietzenbruch in der Fuhrberger Landstraße ein. So verschafften sie sich Zutritt ins Innere, wo sie aus einer Geldkassette einen geringen Bargeldbetrag entwendeten.

Bereits in der Nacht zuvor warfen Unbekannte eine Scheibe der Fahrradwerkstatt auf dem Gelände der Lobetalarbeit im Garnseeweg ein. Dort wurden aus einer Box Bargeld und Fahrradzubehör entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter Tel.: 05141/2770 in Verbindung zu setzen.

