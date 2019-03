Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei gelingt erneut Schlag gegen Drogenhandel ++ Rauschgiftdealer festgenommen ++ Drogen beschlagnahmt

Celle (ots)

Eine von der Staatsanwaltschaft und Polizei Celle verfolgten Spur im Bereich des illegalen Handeltreibens mit Drogen führte gestern zu einem Ermittlungserfolg. Nach umfangreichen Ermittlungen wurde einer der Beschuldigten in seinem PKW nach einem beobachteten Drogenankauf kontrolliert. Im Fahrzeug fanden die Polizisten zwei Kilogramm Marihuana. In der Folge wurden Wohnungen in Celle und Göttingen sowie ein weiterer PKW durchsucht. Neben mutmaßlichem Dealgeld in vierstelliger Höhe beschlagnahmten die Einsatzkräfte zwei weitere Kilogramm Marihuana, Mobiltelefone und andere Beweismittel. Sechs beschuldigte Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

