POL-OS: Bramsche - Einbruch an der Meyerhofstraße

Bramsche (ots) - Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, Zutritt zum Vorraum einer Sporthalle an der Meyerhofstraße. Anschließend schlugen die Einbrecher die Glaselemente einer Tür ein, um vermutlich in eine dahinter befindliche, ehemalige Wohnung zu gelangen. Die Täter ließen dann jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05461/915300 entgegengenommen.

