POL-CE: Wietze - Geld und Autoschlüssel aus Umkleidekabine gestohlen

Celle (ots)

Am vergangenen Sonntag (03.03.2019) verschaffte sich ein unbekannter Täter während eines Fußballspiels Zutritt zu einer Umkleidekabine der Wietzer Fußballmannschaft. Hier entwendet der Unbekannte Bargeld in zweistelliger Höhe sowie Autoschlüssel aus Jackentaschen von Mannschaftsmitgliedern. Mit einem der Schlüssel schloss der Kriminelle anschließend das passende Auto auf und stahl hier weiteres Bargeld, ebenfalls im zweistelligen Bereich. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wietze unter Telefon 05146/5000921 entgegen.

