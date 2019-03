Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Baum stürzt bei Sturm auf parkendes Auto

Celle (ots)

Heftige Windböen sorgten am heutigen Vormittag für mehrere Einsätze für Polizei und Feuerwehr. Unter anderem war in der Hoppenstedtstraße ein abgestorbener Baum auf einen parkenden Seat gefallen und hatte diesen beschädigt. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000,- EUR.

