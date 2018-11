POL-CE: Nienhagen - Wieder Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Celle (ots) - Dieses Mal nannte er sich "Herr Busch"! Erneut hat ein unbekannter Telefonbetrüger versucht, eine ältere Dame aus Nienhagen über den Tisch zu ziehen. Am Donnerstag um 16:30 Uhr erhielt die 78-Jährige Seniorin einen Anruf von einem Mann, der sich als örtlicher Polizeibeamter "Herr Busch" ausgab. Er behauptete, dass eine rumänische Einbrecherbande unterwegs sei, die Name und Adresse der Dame wisse. Der Unbekannte erkundigte sich, ob Fenster und Türen am Haus verschlossen seien und ob Geld im Haus sei. Zum Glück ließ sich die pfiffige Seniorin nicht an der Nase herumführen und schaltete die "richtige Polizei" ein, bevor es zu weiteren Betrugshandlungen kommen konnte. Bereits am Dienstagmittag gegen 11:40 Uhr hatte sich ein unbekannter Anrufer mit derselben Masche einer 66-Jährigen Frau aus Wathlingen gegenüber als Mitarbeiter der Polizei Hannover ausgegeben. Die Polizei Celle rät: Beantworten Sie keine Fragen von unbekannten Personen am Telefon! Legen Sie auf! Wählen Sie den Notruf 110!

