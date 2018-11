POL-CE: Celle - Kleinbus aufgebrochen

Celle (ots) - In der Nacht zu Mittwoch machten sich unbekannte Autoknacker an einem Ford Transit auf einem Firmengelände in der Albert-Köhler-Straße zu schaffen. Nachdem sie die Heckscheibe beschädigt hatten, öffneten die unbekannten Täter eine Fahrzeugtür und entwendeten diverses Werkzeug. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweisgeber, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle zu melden, Tel.: 05141/277-215.

