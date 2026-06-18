POL-NOM: Diebstahl von Kennzeichen

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Rückingsallee, Mittwoch, 17.06.2026, 13.00 Uhr - 13.30 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine 72-jährige Frau war am Mittwoch gegen 13.00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Rückingsallee" in Northeim einkaufen. Nachdem sie ihre Ware an der Kasse bezahlt hatte, verstaute sie ihre Geldbörse wieder in ihrer mitgeführten Tasche. Als sie schließlich kurze Zeit später wieder Zuhause ...

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