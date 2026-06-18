POL-NOM: Diebstahl von Kennzeichen
Uslar (ots)
Uslar, (go), Kurt-Zimmermann-Straße, (Parkplatz Schule), Montag, der 15.06.2026, 00:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen entwendeten das Kennzeichen des E-Scooters eines 49- jährigen aus Wesertal. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 30 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
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