Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse entwendet und versucht Geld abzuheben

Northeim (ots)

37154 Northeim, Rückingsallee, Mittwoch, 17.06.2026, 13.00 Uhr - 13.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine 72-jährige Frau war am Mittwoch gegen 13.00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Rückingsallee" in Northeim einkaufen. Nachdem sie ihre Ware an der Kasse bezahlt hatte, verstaute sie ihre Geldbörse wieder in ihrer mitgeführten Tasche. Als sie schließlich kurze Zeit später wieder Zuhause war, stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest.

Die Nachfrage im örtlichen Lebensmittelgeschäft ob die Geldbörse dort aufgefunden wurde, blieb ohne Erfolg. Im weiteren Verlauf nahm die Geschädigte Kontakt zu ihrer Hausbank auf um ihre Karte sperren zu lassen. Hier wurde ihr mitgeteilt, dass bereits vergeblich versucht wurde Geld von ihrem Konto abzuheben. Ein Schaden ist nicht eingetreten. Die Ermittlungen dauern an.

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