Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflüchtiger ermittelt

Uslar (ots)

Uslar, (re), Wolfhagen, 17.11.2024.

Nach einer Verkehrsunfallflucht am 17.11.2024 in Uslar, Wolfhagen, konnten an der Unfallstelle Fahrzeugteile des flüchtigen Pkw gefunden werden. Recherchen führten zur Ermittlung eines Fahrzeugtyps und schließlich des Fahrzeughalters sowie des verantwortlichen Fahrzeugführers. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell