Uslar (ots) - Uslar, (go), K 449, Wiensen/Bodenfelde, Montag, der 18.11.2024, 14:30 Uhr. Eine 55- jährige PKW Fahrerin aus Wesertal befuhr die K 449 aus Wiensen kommend in Richtung Bodenfelde. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr sie auf den vor ihr, vermutlich durch technischen Defekt haltenden, PKW eines 32- jährigen aus Trendelburg auf. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

mehr