POL-NOM: Verkehrsunfall in Willershausen

Uslar (ots) - Uslar(eiv). Landesstraße 551, Bodenfelde-Amelith, 17.08.2024, 06.05 Uhr. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Holzminden befährt die Landesstraße 551, aus Richtung Nienover kommend, in Richtung Amelith. Unmittelbar vor Amelith quert ein Stück Rehwild die Fahrbahn und wird vom Pkw erfasst. Das Tier verendet an der Unfallstelle. Am Pkw entsteht Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3.000.-EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

