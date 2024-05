Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Am Plan, Dienstag,07.05.2024, 21:30 Uhr - Donnerstag, 09.05.2024, 21:00 Uhr

In der oben genannten Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Täter, den Fiat einer 20-jährigen Gandersheimerin. Die Gandersheimerin stellte ihren PKW am Dienstag, den 07.05.2024, gegen 21:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Am Plan" ab. Zu dieser Zeit war der Pkw noch unversehrt. Als sie 09.05.2024 gegen 21:00 Uhr den Pkw wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte sie eine Beschädigung an ihrem Fahrertür fest. Der oder die Kraftfahrzeugführerin entfernte sich nach dem Unfall jedoch von dem Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. An dem Pkw der Gandersheimerin ist ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- EUR entstanden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell